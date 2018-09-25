Визит Владимира Путина в Баку усилит партнерские связи Азербайджана и России

25 сентября 2018 14:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Российско-азербайджанские отношения сейчас можно охарактеризовать как крайне успешные и динамично развивающиеся, и частые встречи лидеров России и Азербайджана наглядно это подтверждают. Об этом сказал Trend во вторник в преддверии визита президента России Владимира Путина в Баку глава Центра стратегического анализа российского Института инновационного развития, известный российский эксперт Андрей Иванов.

По его словам, основная причина этого в том, что отношения строятся на взаимовыгодной основе, при полном уважении к суверенному выбору друг друга относительно любых вопросов.

«У Москвы и Баку сегодня нет противоречий, и это большое достижение. Более того, последнее время наметились важные прорывы, связанные с участием двух стран в больших геополитических проектах. Сюда можно отнести подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, наметившиеся политические оси Москва - Баку - Анкара и Москва - Баку - Тегеран. Это открывает возможности и для решения таких сложных и застарелых проблем, как Нагорный Карабах», - сказал Иванов.

Он отметил, что Россия и Азербайджан придерживаются принципа решения проблемы на основе международного права и приверженности мирному диалогу.

«Конечно, это очень сложная проблема, которую невозможно решить быстро. Но, подчеркну, общая динамика взаимоотношений в регионе говорит о том, что можно двигаться и в решении этой сложной задачи. Хотелось бы еще заметить, что потенциал российско-азербайджанских отношений в полной мере не раскрыт. Есть сотрудничество практически во всех сферах. Но ведь можно его наращивать, постоянно увеличивать товарооборот между странами. Это касается и продукции сельского хозяйства, и природного сырья, и современных высокотехнологичных вооружений. Полагаю, что именно в этом направлении будут двигаться наши государства», - сказал Иванов.

По оценкам эксперта, обе стороны заинтересованы в участии и реализации амбициозного проекта - строительства транспортного коридора «Север - Юг», который должен связать Индийский океан и Балтийское море через территорию Ирана, Азербайджана и России.

«Этот путь, который свяжет азиатских производителей и европейских покупателей, будет вдвое короче нынешнего через Суэцкий канал. Полагаю, это крайне интересный проект, который говорит, в первую очередь, о степени доверия между сторонами. Ведь на строительство инфраструктуры требуется немало средств, и Азербайджан на своей территории уже построил всё необходимое, значит, доверяет партнерам», - сказал Иванов.

Отметим, что ранее глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил о том, что президент России Владимир Путин в конце сентября посетит Азербайджан.

"Президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин в рамках визита российского лидера в Баку проведут рабочую встречу, чтобы отшлифовать те вопросы, о которых стороны договорились или не договорили в ходе переговоров первого сентября в Сочи", - сказал Калашников в ходе видеомоста Баку-Москва.

(Автор: Матанат Насибова)

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