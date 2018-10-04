Ракетный комплекс «Полонез» еще более усилит военный потенциал Азербайджана - белорусский эксперт

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Беларусь продолжают наращивать сотрудничество в военно-технической сфере, усиливая тем самым уровень стратегического партнерства, и новый вид вооружений "Полонез" еще больше усилит военный потенциал Азербайджана.

Об этом сказал Trend известный белорусский эксперт Юрий Шевцов, комментируя очередные поставки оперативно-тактических комплексов «Полонез» в Азербайджан.

Накануне в Азербайджан была доставлена очередная партия 301-миллиметровых оперативно-тактических ракетных комплексов «Полонез» в рамках межправительственного соглашения между Азербайджаном и Беларусью.

«Азербайджан - платежеспособная страна, и это очевидно в том числе и в сфере военного сотрудничества. Азербайджан купил недавно новую белорусскую ракетную систему «Полонез». Эта система очень важна для Беларуси. Впервые в Беларуси стали выпускать свою ракету, создали свою полноценную ракетную подвижную систему. Она рассчитана на экспорт. Азербайджан фактически стал той важной первой страной, которая открыла этой системе выход на мировой рынок вооружений», - сказал Шевцов.

По его словам, на сегодняшний день есть две версии «Полонез» - «Полонез-1» и «Полонез-2».

«Готовится также модель «Полонез-3», и я думаю, скорее всего Азербайджан пожелает закупить и третью модель РТК. Беларусь до недавнего времени выпускала в основном электронную начинку для российских систем вооружения. Сравнительно недавно в Беларуси началось производство собственных образцов вооружений. Их становится все больше, но учитывая, что они пока новые, им предстоит еще пробиваться на рынок», - сказал эксперт.

Шевцов не исключил, что Азербайджан может в дальнейшем закупать на белорусском рынке, наряду с разновидностями ракетного комплекса "Полонез" и другую военную технику.

Отметим, что РТК "Полонез" - белорусская реактивная система залпового огня.

Данная система предназначена для высокоточного поражения расположенных на расстоянии 50-200 километров открыто и скрыто живой силы, небронированной и бронированной военной техники, других объектов.

( Автор: Матанат Насибова)

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