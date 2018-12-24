В Турции с большой симпатией и уважением относятся к Президенту Ильхаму Алиеву - эксперт

БАКУ /Trend/ - Избрание Президента Азербайджана Ильхама Алиева «Главой государства года» по итогам опроса в Турции по критериям "искренний, деловой, успешный и друг Турции" еще раз подтверждает, что сотрудничество и стратегическое партнерство, установленные сегодня между двумя странами, основаны на узах братства.

Об этом в понедельник сказал Trend главный редактор газеты SƏS, политический эксперт Бахруз Гулиев.

По его словам, неслучайно, что Президент Ильхам Алиев ранее был удостоен различных высоких наград со стороны определенных государственных структур и организаций Турции.

«Естественно, что все это является логическим результатом его совершенной политики, построенной за последние 15 лет на основе искренних отношений", - сказал Гулиев.

Гулиев также сказал, что Президент Ильхам Алиев в вопросах региональной стабильности и безопасности, а также в военной, экономической, промышленной и других сферах построил с Турцией отношения на высоком уровне.

«Обе стране выступают инициаторами последовательно реализуемых проектов. Сегодня на международной арене нет таких стран, между которыми существовали бы такие братские отношения, как между Азербайджаном и Турцией. Можно сказать, что во всех международных организациях, в ведущих структурах наши страны исходят из общих интересов, поддерживают друг друга», - отметил эксперт.

По его словам, проведение данной номинации в 16 регионах Турции 145 организациями гражданского общества, входящими в состав Федерации турецко-азербайджанских ассоциаций, дает основание говорить, что сегодня во всех регионах Турции к Ильхаму Алиеву относятся с большой симпатией и уважением.

«В то же время данная реальность - наглядное свидетельство слов великого лидера Гейдара Алиева «Одна нация – два государства». С этой точки зрения избрание Президента Ильхама Алиева «Главой государства года» во всех смыслах доказывает эту реальность», - сказал Гулиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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