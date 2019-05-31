Несмотря на режим прекращения огня азербайджанские офицеры продолжают гибнуть от рук армянских снайперов – депутат

31 мая 2019 22:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Несмотря на режим прекращения огня, вчера погиб командира батальона азербайджанской армии майор Агиль Омаров. Необходимо выразить протест в отношении этого кровавого деяния на уровне парламента.

Об этом, выступая на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента), сказал депутат Чингиз Ганизаде, сообщает в пятницу Trend.

Ганизаде подчеркнул, что это происходит тогда, когда в Баку находятся сопредседатели Минской группы ОБСЕ: «В условиях объявления режима прекращения огня азербайджанские офицеры продолжают погибать от рук армян, и этом при том, что по договоренности обеих сторон снайперам запрещено открывать огонь. Однако противник продолжает обстрел азербайджанских позиций из снайперского оружия».

Депутат подчеркнул, что виновники и совершившие это убийство должны быть наказаны: «Так продолжаться не может».

Напомним, что 30 мая подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на линии фронта, в очередной раз совершили провокацию.

Согласно сообщению, в то время, когда сопредседатели Минской группы ОБСЕ наносят визит в Азербайджан, утром 30 мая в направлении Агдамского района снайперским выстрелом, произведенным противником, погиб военнослужащий азербайджанской армии Омаров Агиль Акиф оглы.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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