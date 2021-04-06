Поставки "Искандеров" в Армению носили незаконный характер – азербайджанский политолог

БАКУ /Trend/ - В целом ряде случаев, особенно в последние недели до начала второй Карабахской войны и во время нее, поставки "Искандеров" в Армению носили незаконный характер. Об этом сказал Trend политолог, руководитель клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде, комментируя вопрос о незаконных поставках вооружения российского производства в Армению.

По его словам, факт использования подобного рода оружия против мирного населения абсолютно недопустим, и это запрещено любыми международными гуманитарными конвенциями. "Армянская сторона прекрасно об этом знала, но совершала свои преступные деяния. И данный факт отягчает ее преступления", - сказал Велизаде.

Говоря о незаконных поставках вооружения в Армению, политолог отметил, что на примере последних событий мы видим, что соответствующие органы России занимаются вопросом того, как ОТРК "Искандер-М" попали в Армению.

"Указанный вопрос сейчас является предметом разбирательства. Это говорит о том, что армянская сторона в своих действиях полностью преследовала корыстные интересы и воевала не только с военными, но и с мирным населением. Мирные граждане подвергались террору, уничтожались гражданские объекты, где не могло быть военных и оружия", - сказал он.

По его мнению, из этого необходимо сделать соответствующие выводы: если армянская сторона уже использовала оружие разрушительной силы против мирного населения, то она может применить его вновь.

"К сожалению, никаких действий, в том числе санкций, международного давления, по отношению к Армении мы не наблюдали. Это развязывает ей руки, создает угрозу безопасности в регионе. Сегодня Армения в лице своего политического руководства не скрывает планов по закупке дополнительных вооружений, в том числе и ракетных систем. Это также вызывает у нас недовольство, поскольку мы понимаем, что это оружие будет обращено против Азербайджана, против его мирного населения. Последняя война свидетельствует о том, что подобное оружие в руках такого режима опасно и грозит серьезными гуманитарными последствиями не только для Азербайджана, но и для всего региона", - добавил политолог.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)