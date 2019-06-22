Президент Грузии провела встречу с иностранными дипломатами

БАКУ/Trend/ - Президент Грузии Саломе Зурабишвили провела встречу с аккредитованными в Грузии послами и дипломатами по поводу ситуации в стране, передает Trend со ссылкой на сайт interpressnews.ge.

Во встрече, состоявшейся в президентском дворце, приняли участие послы Эстонии, Литвы, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Нидерландов, Польши, Болгарии, исполняющий обязанности посла США и глава делегации ЕС.

Как отметила президент Грузии на встрече с представителями дипломатического корпуса, она готова сотрудничать со всеми политическими силами для достижения общественного согласия и уменьшения поляризации.

По словам Саломе Зурабишвилли, нетрудно догадаться, кто заинтересован в напряжении и дестабилизации ситуации в Грузии.

На данный момент движение на проспекте Руставели восстановлено - протестующих больше нет перед парламентом.

(Автор: Тамилла Мамедова)

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