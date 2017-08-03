США прицениваются к Армении, однако, готова ли продать ее Россия?

3 августа 2017 11:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - После ознакомления с некоторыми событиями и заявлениями последних дней складывается полное впечатление, что США прицениваются к Армении, пытаясь уменьшить не только российское политическое влияние на Ереван, но и финансовое.

Учитывая, что сегодня отношения Россия-США переживают далеко не лучший период, а отношения Армения-НАТО и Армения-Запад, наоборот, расцветают, Москве, как кажется на первый взгляд, есть о чем беспокоиться.

Как недавно заявил представитель Госсекретариата США в Конгрессе, экс-посол в Армении Джон Хефферн, у экономических отношений Армении и США большой потенциал.

Он уточнил, что вместо гуманитарной помощи США намереваются развивать с Арменией торгово-экономические отношения, передает «Голос Америки».

Представитель Госсекретариата США также добавил, что подписанное в мае 2015 года армяно-американское соглашение о торговле и инвестициях уже способствует развитию торгово-экономических отношений между двумя странами.

Понятно, что никакого реального потенциала у отношений США с маленькой и нищей Арменией нет и быть не может. Однако в последнее время все чаще стала звучать мысль о том, что Запад решил Армению перекупить, так как отношения Еревана с Москвой в последнее время дали трещину.

Европейские эксперты задаются вопросом, какие сигналы посылает Москве участие Армении в учениях НАТО, которые проходят этим летом и состоятся также осенью.

То, что Армения играет в игры с НАТО за спиной Москвы, стало очевидно как раз после учений в Румынии, которые очень негативно восприняла Москва, считающая проведение таких крупных учений намеренной попыткой повлиять на геополитический расклад в регионе. И участие в них главного союзника на Южном Кавказе является достаточным доказательством того, что не все ладно в российско-армянских отношениях.

Кроме того, официальные лица США также посылают недвусмысленные месседжи Еревану, суля ему несметные сокровища, если он уйдет из-под влияния Москвы.

В конце июля посол США в Армении Ричард Миллз призвал Ереван самостоятельно принимать решения, касающиеся национальных интересов страны.

У Армении могут быть крепкие оборонные связи, как с Соединенными Штатами, так и Россией, но важно, чтобы Армения самостоятельно принимала решения в этих вопросах, сказал журналистам Миллз.

Заявление Миллза прозвучало сразу после того, как президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Арменией об объединенной группировке войск.

Главным же полем, на котором США планируют переиграть Россию, является поле энергетическое, которое стратегически важно для Армении, полностью лишенной собственных энергетических ресурсов.

США и страны Запада, понимая, что многое упустили на энергетическом рынке Армении, что делает ее в политическом и экономическом плане еще более лояльной к России, сегодня стремятся сделать Еревану предложение, от которого он не сможет отказаться.

В мае этого года на конференции по возобновляемой энергетике в Ереване, в работе которой приняли участие сразу семь американских компаний, прозвучали обещания о том, что американские компании готовы вложить в армянскую энергетику до восьми миллиардов долларов. Об этом сказал на конференции посол США в Армении Ричард Миллз, который в качестве условия для инвестирования упомянул о «соответствующих гарантиях от правительства», не уточнив, что именно он просит гарантировать.

О гарантиях можно догадаться - сегодня 82 процента сферы армянской энергетики принадлежат России. Это ведущие предприятия отрасли - «Газпром-Армения», Разданская ТЭС, ЗАО «Электрические сети Армении», Севано-Разданский каскад ГЭС. Особняком стоит одна из главных площадок армяно-российского сотрудничества - Мецаморская АЭС, которую не без оснований мечтают закрыть ЕС и США и которая обеспечивает порядка 30 процентов генерации электроэнергии в республике.

США и Запад не устраивает такой расклад, так как зависимость в плане энергетики является той ниточкой, за которую очень удобно дергать Ереван. Однако согласится ли Россия продать свой форпост на Южном Кавказе, или продолжит вкладывать деньги в энергетический сектор с удвоенной энергией, чтобы перебить заманчивые предложения США? Скорее всего, пока у Москвы будут на это средства, она не отдаст стратегически важную отрасль на рынке в Армении, однако, учитывая кризис и санкции, надолго ли хватит этих денег?

(Автор: Эльмира Таривердиева)

Azernews Newspaper
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