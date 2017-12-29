Армению в 2017 году покинули свыше 40 тыс человек

29 декабря 2017 17:45 (UTC+04:00)

По положению на вторую половину 2017 года, за рубежом находятся примерно 200 тысяч граждан Армении, которые отправились туда либо на постоянное место жительства, либо работать. С таким заявлением на встрече с журналистами 29 декабря выступил демограф Рубен Еганян, сообщают армянские СМИ.

«Согласно данным исследования, за последние 3 – 4 года свыше 35% домашних хозяйств участвовали в миграционных процессах. Если в 2016 году из Армении отбыли 37500 человек, то в 2017 году выше 40 тысяч», - отметил Еганян.

Отметим, что эмиграция из Армении растет из года в год. При одновременном падении уровня рождаемости и одновременном росте смертности. Если в первом квартале 2016 года в Армении родились 9 тысяч 125 детей, то в этом году - всего 8 тысяч 534. В целом, за последние 7 лет рождаемость упала на 16%. За первый квартал 2017 года было зафиксировано 8037 смертей и соответственно 7744 - в 2016 году.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Армении задержали педофила
Армения 06:01
Карен Карапетян: 2018 год будет для Армении более тяжелым, чем 2017
Южный Кавказ 28 декабря 09:57
В Армении поймали солдата-убийцу
Армения 27 декабря 17:47
В Армении оппозиция жестко раскритиковала бюджет Еревана
Армения 27 декабря 10:36
Рынки Армении напоминают похоронное бюро
Южный Кавказ 26 декабря 13:55
В Армении с первого января подорожают продукты питания
Южный Кавказ 22 декабря 12:00
МИД: Россия будет и впредь оказывать содействие мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта
Нагорно-карабахский конфликт 22 декабря 10:23
В Армении произошло крупное ДТП: столкнулись 53 автомобиля
Южный Кавказ 20 декабря 11:30
Хикмет Гаджиев: Армению подталкивают к раздорам и враждебности с соседними государствами (ИНТЕРВЬЮ)
Политика 18 декабря 23:08
Армения должна ответить за совершенные в Ходжалы преступления - МИД Турции
Армения 14 декабря 17:27
В Россию не пропустили красную икру из Армении
Экономика 8 декабря 14:21
Очередная встреча глав МИД Азербайджана и Армении состоится в январе
Политика 7 декабря 01:55
«Коррупция в Армении продолжает торжествовать» - армянский депутат
Армения 6 декабря 16:08
Афлатун Амашов: Протест армян на сессии ПАЧЭС не дал результатов
Политика 30 ноября 19:07
Делегация Армении покинула заседание ПАЧЭС в знак протеста против поправки относительно территориальной целостности
Армения 30 ноября 12:30
Иранский депутат выступил с жестким обвинением в адрес Армении
Политика 29 ноября 16:16
Европейская «мягкая сила» оккупирует Армению с одобрения Москвы?
Точка зрения 28 ноября 14:54
ЕС может включить Армению в черный список стран-офшоров - СМИ
Армения 23 ноября 21:54