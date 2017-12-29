Армению в 2017 году покинули свыше 40 тыс человек

По положению на вторую половину 2017 года, за рубежом находятся примерно 200 тысяч граждан Армении, которые отправились туда либо на постоянное место жительства, либо работать. С таким заявлением на встрече с журналистами 29 декабря выступил демограф Рубен Еганян, сообщают армянские СМИ.

«Согласно данным исследования, за последние 3 – 4 года свыше 35% домашних хозяйств участвовали в миграционных процессах. Если в 2016 году из Армении отбыли 37500 человек, то в 2017 году выше 40 тысяч», - отметил Еганян.

Отметим, что эмиграция из Армении растет из года в год. При одновременном падении уровня рождаемости и одновременном росте смертности. Если в первом квартале 2016 года в Армении родились 9 тысяч 125 детей, то в этом году - всего 8 тысяч 534. В целом, за последние 7 лет рождаемость упала на 16%. За первый квартал 2017 года было зафиксировано 8037 смертей и соответственно 7744 - в 2016 году.

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