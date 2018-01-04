Вице-спикер парламента: В Армении самые негативные показатели по безработице и миграции

В Армении самые негативные показатели по безработице и миграции в сравнении с Грузией и ЕАЭС.

Об этом заявил армянским СМИ вице-спикер парламента Армении Микаел Мелкумян, отвечая на вопрос, может ли привести к социальному взрыву и росту протестных настроений, способных вырваться на улицы, дальнейшее ухудшение социально-экономической ситуации в стране.

Одновременно он признал, что уровень бедности в Армении очень высокий и не снижается ниже отметки 30%. «Уровень же безработицы находится на отметке 20%. Поток из страны трудовых мигрантов очень велик. Если сравнить эти показатели с показателями Грузии и стран Евразийского экономического союза, то у нас самые негативные», - сказал Мелкумян, добавив, что есть проблема в деле решения или хотя бы смягчения ситуации. Одновременно вице-спикер парламента от блока «Царукян» добавил, что нынешняя социально-экономическая ситуация будет иметь негативные последствия для экономики, производительности труда в Армении.



Отметим, что согласно государственному бюджету Армении на 2018 год, его дефицит составит 4%. На фоне инфляции не планируется повышения зарплат, пенсий и пособий. Кроме того, государственный долг Армении в 2017 году достиг 6 млрд 813 млн. долларов, а уже в 2018 году он составит 7 млрд. 209 млн. долларов.

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