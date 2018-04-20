Полиция задержала 16 участников акций оппозиции в Ереване

20 апреля 2018 10:27 (UTC+04:00)

Полиция Армении приступила к новым задержаниям участников акций протеста оппозиции в Ереване - в отделы полиции по состоянию на 09:00 по местному времени пятницы доставлено 16 человек. Об этом сообщил ТАСС начальник управления информации и по связям с общественностью ведомства полковник Ашот Агаронян.

Как сообщил корреспондент ТАСС с места событий, среди задержанных - один из инициаторов акций протеста Давид Санасарян, пытавшийся блокировать движение на площади Республики.

Лидер оппозиционной партии "Гражданский договор", депутат парламента Армении Никол Пашинян в пятницу утром призвал своих сторонников "парализовать движение всего Еревана".

По данным полиции, напряженная обстановка складывается в эти минуты на улице Гюльбенкян, где сторонники Пашиняна блокировали движение машинами. Полиция пытается убрать машины с проезжей части дороги.

Массовые митинги начались в Ереване и других городах Армении в понедельник в связи с выдвижением кандидатуры экс-президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра, против чего выступала оппозиция. Во вторник парламент Армении избрал Саргсяна премьером. В четверг оппозиционеры пытались сорвать заседание нового кабмина, блокируя подступы к правительственным зданиям, проведя днем шествие по улицам Еревана, а вечером - митинг, в котором приняли участие порядка 3 тыс. человек. За день были задержаны 123 человека.

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Azernews Newspaper
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