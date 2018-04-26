Глава МИД Армении вылетел в Москву

26 апреля 2018 03:15 (UTC+04:00)

Глава МИД Армении Эдвард Налбандян вечером в среду вылетел в Москву, сообщил "Интерфаксу" источник в политических кругах.

Позже пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян заявил "Интерфаксу", что Налбандян находится в командировке. Куда министр отправился с визитом, пресс-секретарь МИД не сообщил.

Акции против избрания премьером Армении Сержа Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции".

Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.

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