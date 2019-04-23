Пашинян назначил брата своего водителя директором таможни

23 апреля 2019 12:29 (UTC+04:00)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на днях назначил двоюродного брата своего водителя директором таможенного пункта по оформлению документов автотранспортных средств, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Две недели назад Пашинян поручил уволить на этом таможенном пункте сотрудника, который прислонил флаг к стене, а позже был уволен и начальник таможни.

Ранее двоюродный брат водителя премьера был назначен начальником карго аэропорта.

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