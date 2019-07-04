Эксперт: В экономике Армении сложилась печальная ситуация

4 июля 2019 09:15 (UTC+04:00)

В экономике Армении сложилась печальная ситуация. Для описания блестящей ситуации нужно акцентировать на показателе экономической активности, который является квази показателем и имеет мало общего с экономическим развитием. Об этом заявил на встрече с журналистами бывший депутат парламента Армении, экономист Вардан Бостанджян, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

«Основная масса, которая поддержала революцию, помимо селфи, активно занята еще и играми с выигрышами и развлечениями. Эти институты создают ложные финансовые потоки и создается впечатление, что в сравнении с прошлым годом мы активны. Но эта активность - бесперспективная, бесполезная работа», -
заявил Бостанджян.

Он отметил, что 56% экспорта Гонконга - это высокие технологии, а в небольшом объеме экспорта Армении этот сектор составляет лишь 0,19%. Что касается инициативы по повышению минимальной зарплаты с 55 тыс. до 68 тыс. драмов, то экономист подчеркнул: «Мы не имеем права прибегать к точечным, поверхностным подходам по части экономического развития. У нас нет современной экономики, мы нуждаемся в фундаментальных изменениях».

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