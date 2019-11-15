В Ереване окружили посольство России и угрожают российскому депутату

15 ноября 2019 16:40 (UTC+04:00)

Перед посольством России в Армении группа протестующих проводит акцию протеста из-за закрашивания памятной доски пособнику фашиствов Гарегину Нжде в Армавире, пишут армянские СМИ.

Участники акции намереваются передать представителям российского посольства письмо-ноту протеста. Известно, что одним из инициаторов протеста является экстремистская организация "Сасна црер".

Участники протеста выражают недовольство тем обстоятельством, что правоохранители не позволяют им подойти к воротам российского посольства, требуя сохранять дистанцию. Протестующие в этой связи обвинили полицейских в попытке препятствовать их праву на свободу проведения собраний.

В то же время проживающие в Армавире армяне выступили с угрозами в адрес депутата Алексея Виноградова, который закрасил памятную доску пособнику фашистов Гарегину Нжде.

В частности, редакция Инфотека24 получила письмо от группы армянских активистов, где они обвиняют депутата Алексея Виноградова в хулиганстве и вандализме, требуя возбудить против него уголовное дело.

«Если реакции от правоохранительных органов не поступит, мы будем вынуждены ответить симметричными действиями. Мы не допустим оскорбления нашего национального героя. Мы не хотим нарушать закон, однако будем защищать наш народ и историю», - говорится в заявлении группы армян Армавира.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Министр экономики Армении: У армянских рабочих низкая производительность
Армения 14 ноября 14:24
Эрдоган выразил недовольство признанием палатой представителей США т.н. "геноцида армян"
Турция 14 ноября 05:40
Россия и Азербайджан солидарно выступают против героизации нацизма в Армении - Политолог
Армения 13 ноября 15:19
Армения не готова к проведению конструктивных переговоров - политолог
Армения 13 ноября 14:59
Жители российского города закрасили памятную доску армянскому нацисту
Россия 13 ноября 12:16
Что будет праздновать Пашинян в Москве в день 75-летия Победы в ВОВ?
Политика 12 ноября 15:29
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев выделил средства на устранение последствий землетрясения в Агсу
Политика 17:19
Грузинский чай Green Gold будет экспортироваться в январе 2020 года
Бизнес 17:11
МБРР выделит 500 млн долларов Узбекистану
Бизнес 17:04
В Барселоне обнаружили полтонны кокаина в контейнере с рыбьим жиром
Европа 17:04
Азербайджанская компания отмечает снижение спроса на мебельные материалы
Бизнес 16:52
В Баку официально открыт памятник Национальному герою Азербайджана Альберту Агарунову (ФОТО)
Общество 16:47
Уточнены сроки начала строительных работ на участке ж/д "Баку-Ялама"
Бизнес 16:43
Альянс азербайджанцев Германии распространил обращение в связи с депортацией группы соотечественников
Политика 16:38
Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря Международного центра межрелигиозного и межкультурного диалога KAICIID (ФОТО)
Политика 16:28