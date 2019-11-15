В Ереване окружили посольство России и угрожают российскому депутату

Перед посольством России в Армении группа протестующих проводит акцию протеста из-за закрашивания памятной доски пособнику фашиствов Гарегину Нжде в Армавире, пишут армянские СМИ.

Участники акции намереваются передать представителям российского посольства письмо-ноту протеста. Известно, что одним из инициаторов протеста является экстремистская организация "Сасна црер".

Участники протеста выражают недовольство тем обстоятельством, что правоохранители не позволяют им подойти к воротам российского посольства, требуя сохранять дистанцию. Протестующие в этой связи обвинили полицейских в попытке препятствовать их праву на свободу проведения собраний.

В то же время проживающие в Армавире армяне выступили с угрозами в адрес депутата Алексея Виноградова, который закрасил памятную доску пособнику фашистов Гарегину Нжде.

В частности, редакция Инфотека24 получила письмо от группы армянских активистов, где они обвиняют депутата Алексея Виноградова в хулиганстве и вандализме, требуя возбудить против него уголовное дело.

«Если реакции от правоохранительных органов не поступит, мы будем вынуждены ответить симметричными действиями. Мы не допустим оскорбления нашего национального героя. Мы не хотим нарушать закон, однако будем защищать наш народ и историю», - говорится в заявлении группы армян Армавира.

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