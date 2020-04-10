Количество случаев заражения коронавирусом в Армении достигло 937
Число зараженных коронавирусом в Армении выросло до 937, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на армянские СМИ.
Ранее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Армении составляло 921, число смертей от инфекции – 10.
Таким образом, число случаев инфицирования за сутки увеличилось на 16.
Согласно новым данным, от коронавируса умерло 11 человек, излечились уже 149 пациентов.
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