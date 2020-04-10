Количество случаев заражения коронавирусом в Армении достигло 937

Число зараженных коронавирусом в Армении выросло до 937, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Ранее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Армении составляло 921, число смертей от инфекции – 10.

Таким образом, число случаев инфицирования за сутки увеличилось на 16.

Согласно новым данным, от коронавируса умерло 11 человек, излечились уже 149 пациентов.