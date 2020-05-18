В Армении за сутки выявили 351 случай заражения COVID-19

Количество выявленных случаев заражения COVID-19 в Армении увеличилось до 4823, сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Для сравнения отметим, что, по состоянию на 17 мая, в стране было 4472 выявленных случая заражения.

Таким образом, за сутки обнаружено 351 новых случаев. Умерли от осложнений коронавируса 61 человек. Количество пациентов с коронавирусом, скончавшихся по другим причинам - 25.