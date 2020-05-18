В Армении за сутки выявили 351 случай заражения COVID-19
Количество выявленных случаев заражения COVID-19 в Армении увеличилось до 4823, сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.
Для сравнения отметим, что, по состоянию на 17 мая, в стране было 4472 выявленных случая заражения.
Таким образом, за сутки обнаружено 351 новых случаев. Умерли от осложнений коронавируса 61 человек. Количество пациентов с коронавирусом, скончавшихся по другим причинам - 25.
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