В Армении за сутки выявили 612 случаев заражения COVID-19
Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 15 281, сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.
Для сравнения отметим, что, по состоянию на 11 июня, в стране было 14 669 подтвержденных случаев инфицирования. Таким образом, за минувшие сутки выявлено 612 новых случаев заражения.
От осложнений коронавируса скончались 258 человек (плюс 13 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам – 86 (плюс 4 случаев за минувшие сутки).
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