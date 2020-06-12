В Армении за сутки выявили 612 случаев заражения COVID-19

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 15 281, сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Для сравнения отметим, что, по состоянию на 11 июня, в стране было 14 669 подтвержденных случаев инфицирования. Таким образом, за минувшие сутки выявлено 612 новых случаев заражения.

От осложнений коронавируса скончались 258 человек (плюс 13 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам – 86 (плюс 4 случаев за минувшие сутки).