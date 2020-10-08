Роберт Кочарян организовал доставку в Армению крупной партии оружия - армянские СМИ

БАКУ /Trend/ - Усилиями второго президента Армении Роберта Кочаряна в Армению доставлена крупная партия оружия. Об этом передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

"Отметим, что Роберт Кочарян в эти дни находился в оккупированном Карабахе, и с его стороны была предпринята попытка как можно скорее установить мир.

Мы попытались уточнить эту информацию у руководителя офиса второго президента Виктора Согомоняна, который не опроверг и не подтвердил эту информацию", - пишут СМИ.