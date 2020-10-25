Армения признала потерю еще 11 военнослужащих

Названо число армянских военнослужащих, уничтоженных в результате контратаки азербайджанской армии.

Как сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ, в новом списке значатся 11 человек.

Таким образом, Армения официально признала гибель 974 военнослужащих. Однако, по различным подсчетам, число убитых в Карабахе армянских военнослужащих в несколько раз больше.