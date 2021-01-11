Оппозиционные активисты в Армении заблокировали дорогу, ведущую к международному аэропорту "Звартноц"

БАКУ/Trend/ - Оппозиционеры проводят акцию протеста против визита главы правительства Армении Никола Пашиняна в столицу России, где должны состояться трехсторонние переговоры, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Оппозиционные активисты заблокировали дорогу, ведущую к международному аэропорту "Звартноц", чтобы воспрепятствовать премьер-министру Армении Николу Пашиняну отправиться в Москву.

Активисты скандируют "Никол - предатель".

Бывший заместитель руководителя Национального Собрания Армении Арсен Бабаян заявил, что они не позволят премьеру вылететь в Москву. Он повторил заявление лидера "Движения за спасение Родины" Вазгена Манукяна о том, что Пашинян не представляет Армению и у него нет соответствующего мандата на принятие решений.