Полиция Армении задержала 57 оппозиционных активистов

Полиция Армении во вторник в центре Еревана на митинге у правительственных зданий задержала 57 оппозиционных активистов, устроивших акцию протеста против премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сообщили корреспондент ТАСС в пресс-службе силового ведомства, передает Trend.

"В настоящий момент в участках полиции находятся 57 граждан, которых задержали во время акции", - отметили в пресс-службе.

После того, как Пашинян покинул здание, рядом с которым проходил митинг, оппозиция завершила демонстрацию.

Во вторник утром около 100 сторонников "Движения за спасение родины" попытались заблокировать входы третьего корпуса здания правительства, куда должен был прибыть Пашинян. Однако полиция организовала оцепление, и он под охраной смог пройти внутрь.