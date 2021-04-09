В Армении родные без вести пропавших продолжают держать в блокаде здание оборонного ведомства

Родные без вести пропавших в ходе карабахской войны продолжают держать в блокаде здание оборонного ведомства Армении, передает Trend со ссылкой на российские СМИ.

Акция началась утром 8 апреля: родные без вести пропавших перекрыли автомобилями все входы и выходы из министерства обороны. Переговоры с участниками акции вели стражи правопорядка, призывавшие граждан разблокировать здание ведомства. Работники министерства находились в здании ведомства и не покидали его по меньшей мере 12 часов.