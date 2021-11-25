С 2022 г. будет снят запрет на ввоз в Армению из Турции стройматериалов

Армения 25 ноября 2021 12:46 (UTC+04:00)
С 2022 г. будет снят запрет на ввоз в Армению из Турции стройматериалов

БАКУ /Trend/ - С 1 января 2022 года будет снят запрет на ввоз в Армению из Турции стройматериалов, передает Trend в четверг со ссылкой на армянские СМИ.

«В последующие месяцы будет снят запрет также на импорт турецкой одежды, обуви, косметики и других товаров», - говорится в сообщении.

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