С 2022 г. будет снят запрет на ввоз в Армению из Турции стройматериалов

БАКУ /Trend/ - С 1 января 2022 года будет снят запрет на ввоз в Армению из Турции стройматериалов, передает Trend в четверг со ссылкой на армянские СМИ.

«В последующие месяцы будет снят запрет также на импорт турецкой одежды, обуви, косметики и других товаров», - говорится в сообщении.