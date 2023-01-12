Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Южный Кавказ
  3. Армения

МИД России назвал заявление армянской стороны абсурдным

Армения Материалы 12 января 2023 13:51 (UTC +04:00)
МИД России назвал заявление армянской стороны абсурдным

Читайте Trend в

БАКУ/Trend/ - Заявление Еревана о том, будто российское присутствие создает некие угрозы безопасности Армении – это абсурд.

Как сообщает Trend, об этом сказала в ходе еженедельного брифинга в четверг глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.

«Ранее, нынешнее армянское руководство публично заявляло, что военное присутствие России соответствует национальным интересам республики. А вот авантюристы, призывающие указать нашим военнослужащим на дверь, явно не отдают себе отчета о реальных последствиях такого шага», - сказала она.

Лента

Лента новостей

Читать все новости