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Экс-министр обороны Армении Сейран Оганян лишен депутатской неприкосновенности

Армения Материалы 8 февраля 2023 17:00 (UTC +04:00)
Экс-министр обороны Армении Сейран Оганян лишен депутатской неприкосновенности

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БАКУ/Trend/ - Парламент Армении сегодня удовлетворил ходатайство генпрокурора Анны Вардапетян о возбуждении уголовного дела и лишении депутатской неприкосновенности главы оппозиционной фракции «Армения», экс-министра обороны Сейрана Оганяна, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Согласно материалам дела, Оганян обвиняется в незаконной продаже земель воинских частей, в дальнейшем земельные участки были перепроданы или заложены в банках, а сумма присвоена. Государству нанесен ущерб в размере порядка 5,9 млрд драмов.

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