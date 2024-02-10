БАКУ/Trend/ - Армения надеется на проведение встречи по делимитации границ с Азербайджаном в ближайшее время.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал армянским СМИ вице-премьер страны Мгер Григорян.

«Договоренности по дате следующей встречи пока нет, но, думаю, что мы организуем ее в ближайшее время», - отметил он.

Напомним, что 31 января 2024 года на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения состоялась шестая встреча Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой под председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева и вице-премьера Республики Армения Мгера Григоряна.

А 30 ноября 2023 года на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения (Газах-Иджеван) состоялась пятая встреча.



