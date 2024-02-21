Миссия ЕС снимает с себя ответственность: "У нас нет доступа к Неркин-Анд, это зона ответственности ФСБ России"

БАКУ /Trend/ - Наблюдательная миссия ЕС в Армении не имеет доступа к населенному пункту Неркин-Анд, откуда армянами была совершена провокация, в результате которой получил ранение азербайджанский военнослужащий.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал глава наблюдательной миссии Маркус Риттер.

"Мы имеем доступ практически на всей территории Армении. Есть некоторые проблемы с доступом к селу к Неркин-Анд. Проблема связана с тем, что это является зоной ответственности пограничников ФСБ России", - сказал он.

Возможно, таким образом миссия ЕС решила снять с себя ответственность за то, что допустила армянскую провокацию в отношении Азербайджана. Видимо, пенсионеры из ЕС плохо протерли линзы биноклей, раз не разглядели выстрела армянского снайпера в азербайджанскую сторону.

Все это не вызывает удивления, ведь уже давно понятно, что "бинокльная дипломатия" служит не снижению напряженности на границе Армении и Азербайджана, а напротив, обслуживает интересы таких стран, как Франция и других.

К слову, буквально недавно секретарь Совбеза Армении обвинил Россию в том, что последняя "допустила" проведение Азербайджаном операции в ответ на армянскую провокацию. Что же получается, Армении можно совершать провокацию, а Азербайджану отвечать на это нельзя?

Азербайджан имел законное право на ответ, чем и воспользовался, тем самым продемонстрировав Армении то, как Баку будет реагировать на провокации.

Отметим, что 12 февраля в 13:37 с позиций вооруженных сил Армении, расположенных в направлении населенного пункта Неркин-Анд Гафанского района, на участке азербайджано-армянской условной государственной границы, проходящем через территорию Зангиланского района, был открыт огонь по позициям Пограничных войск Государственной пограничной службы, расположенным на территории села Коллугышлаг Зангиланского района.

В результате провокации получил ранение военнослужащий Государственной пограничной службы рядовой Халилзаде Парвиз Агакиши оглу. Военнослужащий был эвакуирован на вертолете в специализированное медицинское учреждение.

Кроме того, 12 февраля в 20:50 и в 23:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Чинарлы Товузгалинского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции армии Азербайджана в направлении населенного пункта Коханаби Товузского района.

13 февраля подразделениями Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана в ответ на провокацию вооруженных сил Армении была проведена операция "Возмездие".

Согласно информации ГПС, в результате операции был полностью разрушен боевой пост вооруженных сил Армении возле населенного пункта Неркин-Анд Гафанского района, откуда ранее был открыт огонь по позициям армии Азербайджана.

"Имеются данные о серьезных потерях среди личного состава уничтоженного боевого поста. На каждую провокацию армянской стороны, направленную на обострение оперативных условий на азербайджано-армянской условной государственной границе, отныне будет следовать ответ с более серьезными и решительными мерами. Ответственность за произошедшее полностью лежит на военно-политическом руководстве Армении", - говорится в сообщении ведомства.