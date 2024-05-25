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Вертолет Пашиняна совершил вынужденную посадку (Обновлено)

Армения Материалы 25 мая 2024 11:55 (UTC +04:00)

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Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11 15)

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Армении Никол Пашинян поделился публикацией в связи с вынужденной посадкой вертолета.

Как сообщает в субботу Trend, премьер-министр Армении отметил, что вертолет совершил вынужденную посадку из-за плохих погодных условий.

По его словам, они уже пересели в автомобиль и продолжают поездку.

11:15

Вертолет премьер-министра Армении Никола Пашиняна совершил вынужденную посадку.

Об этом передает в субботу Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Отмечается, что вертолет премьер-министра Армении Никола Пашиняна утром направлялся в Ташир, но по пути совершил экстренную посадку в Ванадзоре.

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