Вертолет Пашиняна совершил вынужденную посадку (Обновлено)

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БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Армении Никол Пашинян поделился публикацией в связи с вынужденной посадкой вертолета.

Как сообщает в субботу Trend, премьер-министр Армении отметил, что вертолет совершил вынужденную посадку из-за плохих погодных условий.

По его словам, они уже пересели в автомобиль и продолжают поездку.

11:15

Вертолет премьер-министра Армении Никола Пашиняна совершил вынужденную посадку.

Об этом передает в субботу Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Отмечается, что вертолет премьер-министра Армении Никола Пашиняна утром направлялся в Ташир, но по пути совершил экстренную посадку в Ванадзоре.

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