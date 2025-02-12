Парламент Армении одобрил законопроект о вступлении страны в ЕС

БАКУ /Trend/ - Парламент Армении на заседании 12 февраля одобрил законопроект "О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский Союз".

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на армянские СМИ, законопроект поддержали 63 депутата, а 7 - выступили против.

Инициатором законопроекта выступила Гражданская инициатива "Платформа демократических сил", которая за 2 месяца собрала 60 тысяч подписей (по закону требуется не менее 50 тысяч подписей - ред.). Эти подписи были необходимы для представления проекта в парламент для рассмотрения.

Напомним, что 9 января 2024 года проект был утвержден правительством Республики Армения.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!