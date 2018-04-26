В Грузии подорожали внутренние авиарейсы

26 апреля 2018 14:36 (UTC+04:00)

В Грузии повысились цены на большинство внутренних авиарейсов, кроме направления Амбролаури в Рача. Об этом сообщает государственная компания «Объединенные аэропорты Грузии», передает Новости-Грузия.

Цена на перелет из Тбилиси в Амбролаури по-прежнему будет составлять 50 лари (21 доллар).

Что касается остальных рейсов, то цена перелета Натахтари-Местия подорожала на 25 лари и теперь составляет 90 лари (около 38 долларов) в один конец.

Рейс из Кутаиси в Местия подорожал на 10 лари и теперь стоит 50 лари в один конец (21 доллар).

Перелет из Тбилиси в Батуми подорожал на 35 лари и теперь стоит 125 лари (52 доллара) в одну сторону.

За три месяца 2018 года аэропортами Грузии воспользовались более 839,6 тысячи человек, что на 36% больше аналогичного показателя за первый квартал прошлого года.

Международный аэропорт Кутаиси имени Давида Агмашенебели принял в 2017 году более 67,8 тысячи пассажиров, а за три месяца 2018 года более 78 тысяч (рост +15%).

Батумский международный аэропорт в прошлом году принял 26,6 тысячи пассажиров, а в текущем году — более 36,7 тысячи человек (рост +55%).

Что касается аэропортов Местии и Амбролаури, то они в 2018 году приняли 806 пассажиров и выполнили 50 рейсов, сообщают «Объединенные аэропорты Грузии».

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Azernews Newspaper
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