В Тбилиси возобновилась акция протеста

Перед зданием парламента Грузии на проспекте Руставели в Тбилиси проходит протестная акция. На месте находятся члены «Национального движения» Заал Удумашвили, Ираклий Надирадзе, лидеры «Европейской Грузии» Гиги Угулава, Гига Бокерия и другие оппозиционные депутаты, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

В эти минуты к участникам акции с речью обращается спикер акции Миша Мшвилдадзе. На месте мобилизованы правоохранители.

Как заявляет Мшвилдадзе, требования неизменны – задержанные должны быть освобождены и для этого дается срок до конца дня. Они также требуют отставки главы МВД Грузии Георгия Гахария и наказания тех полицейских, которые жестоко расправились с людьми.

По заявлению Мшвилдадзе, кроме этого, их требование – следующие парламентские выборы должны быть проведены по пропорциональной системе.

Проспект Руставели на данном этапе не перекрыт.

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