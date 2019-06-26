Грузинский лари обновил исторический минимум

Национальная валюта Грузии продолжает обесцениваться на фоне введенного Россией туристического эмбарго, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Согласно данным Нацбанка страны, официальный курс на 27 июня установлен в 2,8470 лари за доллар, что еще на 0,5% ниже курса на среду.

По данным грузинской статистики, в 2018 году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.

Министр экономики Грузии Натия Турнава 25 июня исключила связь ослабления нацвалюты с туристическим эмбарго России, заявив, что речь идет о кратковременном колебании курса, и этот новый вызов долгосрочно на него повлиять не может.

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