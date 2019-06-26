Грузинский лари обновил исторический минимум

26 июня 2019 20:14 (UTC+04:00)

Национальная валюта Грузии продолжает обесцениваться на фоне введенного Россией туристического эмбарго, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Согласно данным Нацбанка страны, официальный курс на 27 июня установлен в 2,8470 лари за доллар, что еще на 0,5% ниже курса на среду.

По данным грузинской статистики, в 2018 году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.

Министр экономики Грузии Натия Турнава 25 июня исключила связь ослабления нацвалюты с туристическим эмбарго России, заявив, что речь идет о кратковременном колебании курса, и этот новый вызов долгосрочно на него повлиять не может.

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