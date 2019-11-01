Грузия стала членом глобальной коалиции Сообщества демократов

БАКУ/Trend/ - Грузия стала членом Совета управляющих Сообщества демократий (CoD), глобальной межправительственной коалиции, созданной в 2000 году для поддержки демократических ценностей и стандартов во всем мире, передает Trend со ссылкой на Agenda Georgia.

Грузия будет 30-м членом CoD, и встанет в одном ряду с такими государствами, как США, Великобритания, Польша, Финляндия, Япония, Венгрия и другие.

«Будучи лидером демократических преобразований в регионе, подкрепленных приверженностью грузинского народа к ценностям и стандартам демократии, Грузия добавит ценный голос Совету управляющих Сообщества. Я очень рад приветствовать Грузию в качестве нового государства-члена. и с нетерпением ожидаю тесного сотрудничества в рамках CoD для продвижения, защиты и развития демократии во всем мире», - заявил Генеральный секретарь CoD Томас Э. Гарретт.

По его словам, взаимодействие Грузии с Сообществом началось с принятия Грузией Варшавской декларации на учредительном собрании Сообщества в 2000 году и продолжалось в течение многих лет с участием Грузии в качестве наблюдателя на министерской конференции Сообщества в 2002 году.

Лаша Дарсалия, заместитель министра иностранных дел Грузии, подчеркнул, что Грузия, подписавшая Варшавскую декларацию, является решительным сторонником принципов, лежащих в основе CoD, и привержена поддержке основных демократических ценностей, закрепленных в документе.

CoD заявляет, что членство Грузии добавит разносторонности Совету управляющих, в который входят государства-члены из большинства регионов мира и на разных этапах развития демократии.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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