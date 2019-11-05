Грузия и Нидерланды обсудили развитие торгово-экономических связей

5 ноября 2019 11:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Грузии Георгий Гахария находится с визитом в Нидерландах, сообщает Trend во вторник со ссылкой на пресс-службу администрации правительства Грузии.

На встрече Гахария с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте особое внимание было уделено успешному сотрудничеству двух стран в различных областях и дальнейшему развитию потенциала торгово-экономических связей.

Стороны отметили значительное увеличение притока голландских туристов в Грузию, и выразили надежду, что позитивная тенденция в этом отношении сохранится.

После встречи премьер-министры выступили с заявлениями для СМИ.

Грузия и Нидерланды установили дипломатические отношения 22 апреля 1992 года. Двусторонние отношения между странами активно развиваются. Между Грузией и Нидерландами оформлено семь соглашений, которые охватывают сотрудничество в сферах экономики, транспорта, финансов и обороны.

Между странами сформированы тесные экономические связи. Примечательно, что за последние годы из стран-членов Евросоюза по количеству инвестиций в Грузию Нидерланды занимают одну из ведущих позиций. Размер инвестиций Нидерландов в Грузию за последние два года превысил полмиллиарда долларов.

Внешнеторговый оборот между странами за 2019 год составил 251,7 миллиона долларов.

С целью содействия торгово-экономическим отношениям между двумя странами в 2012 году был основан Грузино-нидерландский бизнес-совет.

Нидерланды оказывают Грузии значительную помощь в таких важных сферах, как верховенство закона и права человека, содействие безопасности и стабильности, улучшение управления, снижение уровня бедности.

(Автор: Тамилла Мамедова)

Twitter: @Mila61979356

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