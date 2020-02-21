Тбилиси занял первое место в рейтинге европейских городов будущего

БАКУ/Trend/ - Тбилиси занял первое место в категории "Важнейшие европейские города будущего", сообщает Trend со ссылкой на издание fDi Intelligence рейтинг "Европейских городов и регионов будущего" на 2020-2021 годы".

Как сообщается, столица Грузии лидирует по эффективности затрат.

В этой категории в пятерку лидеров также попали Минск, София, Бухарест и Киев.

Тбилиси занял третье место в категории "Малые европейские регионы будущего".

Также в пятерке лидеров находятся Русе (Болгария), Скопье (Македония) и Бургас (Болгария).

При составлении рейтинга его авторы изучили 505 локаций по всей Европе.

Оценка охватывает пять категорий: экономический потенциал, человеческий капитал и образ жизни, эффективность затрат, связь и благоприятная бизнес-среда.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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