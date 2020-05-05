Европейский Союз продолжит тесное сотрудничество с Грузией после кризиса

Европейский Союз планирует тесно сотрудничать с Грузией по разным направлениям после кризиса, такие заявления были сделаны во время телефонной беседы президента Грузии Саломе Зурабишвили и председателя Европейского совета Шарля Мишеля. Об этом сообщает администрация президента Грузии, передает Trend со ссылкой на Новости-Грузия.

В ходе беседы обсуждалась сложная кризисная ситуация, возникшая из-за пандемии коронавируса

Саломе Зурабишвили поблагодарила президента Европейского совета за помощь ЕС Грузии в борьбе с пандемией и отметила, что это является проявлением европейской солидарности. Было отмечено, что геополитически Грузия является близким партнером Европы.

«Шарль Мишель интересовался планами правительства Грузии, которые связаны со стратегией открытия экономики и, в свою очередь, рассказал о планах будущего экономического развития европейских стран», — сказано в сообщении.

Президент Грузии подчеркнула, что кризис серьезно затронул туристический сектор. Шарль Мишель отметил, что после кризиса со стороны Евросоюза планируется тесное сотрудничество с Грузией по разным направлениям.