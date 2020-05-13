В Грузии возобновили работу большинство агрорынков

На сегодняшний день в Грузии возобновили работу 64 из порядка 90 крупных агрорынков страны, сообщает Trend со ссылкой на EastFruit.

По информации Национального агентства продовольствия Грузии, агрорынки - как оптовой, так и розничной торговли, уже функционируют в каждом из регионов, «во всех узловых местах», в том числе несколько – в Тбилиси.

Процесс открытия рынков по стране продолжается – разрешения на их работу выдаются по итогам проверок на соответствие санитарно-гигиеническим и другим требованиям, установленным к таким объектам торговли в условиях действующего в Грузии всеобщего карантина. Для получения разрешения в ряде агрорынков было осуществлено обновление инфраструктуры. Еще на нескольких рынках под надзором сотрудников Агентства пока идут подготовительные работы.

Для большинства жителей Грузии рынки традиционно являются основным местом закупки плодоовощной и другой агропродукции. Многие потребители отмечают, что ситуация с коронавирусом пошла на пользу в отношении улучшения внешнего вида агрорынков и поддержания в них чистоты.

Как подчеркнули в Национальном агентстве продовольствия, специальные инспекторы осуществляют регулярный мониторинг ситуации на уже работающих рынках, и если на каком-либо объекте ими будут обнаружены нарушения, он будет вновь закрыт.

Подавляющее большинство агрорынков Грузии было закрыто в начале апреля в рамках комплексных мероприятий по профилактике распространения коронавируса COVID-19. В третьей декаде апреля правительство объявило о снятии с 27 апреля ограничения на работу агрорынков открытого типа. Позже было разрешено и функционирование агрорынков закрытого типа. При этом было подчеркнуто, что разрешение на функционирование будет выдаваться только тем из агрорынков, которые будут удовлетворять конкретным требованиям. Данные требования касаются обеспечения разных входа и выхода с рынка, идентификации и прослеживаемости торгового персонала, проверки состояния здоровья, обязательного ношения масок и т.д.