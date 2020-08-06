«АirBaltic» возобновила регулярные полеты в Грузию

Латвийская авиакомпания «АirBaltic» возобновила регулярные полеты в направлении Тбилиси, сообщает Trend со ссылкой на Business Georgia.



По информации «TAV Georgia», из Риги в Тбилиси прилетели 126 пассажиров, а из Тбилиси в Ригу отправился 141 пассажир. В аэропорту пассажирам были выданы брендированные маски компании «TAV».



До 20 августа авиакомпания будет выполнять рейсы один раз в неделю: Рига — Тбилиси, каждую среду, и Тбилиси — Рига, каждый четверг.



С 20 августа рейсы будут выполняться два раза в неделю: Рига — Тбилиси, по средам и воскресеньям, Тбилиси — Рига — по четвергам и понедельникам.



Полеты будут выполняться на самолете типа Airbus A 220-300.