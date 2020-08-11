В Грузии ожидается увеличение числа инфицированных COVID-19 – глава Минздрава

В Грузии ожидается рост числа инфицированных и ждать этого нужно уже осенью. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявила журналистам глава Минздрава Екатерина Тикарадзе.

"Увеличение числа инфицированных ожидается не только в Грузии, но и в других странах мира. Мы не скрывали эту информацию. Ожидается вторая волна (коронавируса) и увеличение статистики, поэтому мы ежедневно призываем наших граждан соблюдать все те требования, которые им уже известны, так как нам предстоит еще долгое время жить вместе с коронавирусом", - сказала Тикарадзе.

В настоящее время в Грузии подтверждено 1 264 случая инфицирования коронавирусом. Общее количество выздоровевших - 1 054 человека, из них 44 пациента были выписаны за минувшие сутки, что является рекордным показателем.

Кроме того, 41 гражданин Грузии был переведен на лечение из-за границы. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 17 пациентов.

7 068 граждан находятся в зонах карантина, 242 человека остаются под наблюдением в стационарах.

Накануне Межведомственный координационный совет по борьбе с коронавирусом принял решение ввести карантин в Местийском муниципалитете, где 10 августа было зафиксировано сразу 17 инфицированных.

Первый случай заражения вирусом в Грузии был зарегистрирован 26 февраля 2020 года.