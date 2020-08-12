До 1,5 тысячи гостиниц Грузии не получили разрешения на возобновление работы

В Грузии проверили 2 964 гостиницы, из них менее половины – 1 454 объекта – получили право возобновить работу. Об этом журналистам сообщил глава Департамента инспекции труда Минздрава Бека Перадзе, передает Trend со ссылкой на Business Грузия.



На фоне пандемии коронавируса все гостиницы в Грузии закрылись в середине марта. С 8 июня правительство разрешило отелям вернуться к работе. Предварительно им необходимо пройти специальную проверку.



Аналогичные процедуры установлены для фитнес-клубов и бассейнов. Проверки в этих объектах продолжаются уже месяц.



«Проверено 297 спортивных залов, из них 166 выдана лицензия. Что касается бассейнов, то было проинспектировано 140 бассейнов и выдано 91 разрешение», — сказал Перадзе.



Для того, чтобы приступить к работе, объектам необходимо соблюдать основные рекомендации: обеспечение дистанции, проведение дезинфекции, измерение температуры (термоскрининг). Требования к администрациям отличаются в зависимости от специфики объекта.



За невыполнение директив для бизнес-оператов предусмотрены санкции. Сначала инспекторы сделают им предупреждение, при повторном нарушении объект будет оштрафован.



Размер штрафа за несоблюдение рекомендаций Минздрава составляет 10 тысяч лари (3,4 тысячи долларов) для юридических лиц и 2 тысячи лари (700 долларов) — для физических.