Правительство Грузии будет субсидировать закупку нестандартных яблок

БАКУ/Trend/ - Правительство Грузии закупит у фермеров урожай нестандартных яблок по цене 10 тетри ($0,03) за килограмм, сообщает Trend со ссылкой на EastFruit.

Об этом пишет Новости-Грузия со ссылкой на выступление премьер-министра Георгия Гахария на сегодняшнем заседании правительства.

Руководитель подчеркнул, что такое решение принято в связи с падением цен на яблоки на мировом рынке.

«По рекомендации Министерства сельского хозяйства сегодня мы должны принять решение о субсидировании закупок нестандартных яблок по 10 тетри. В итоге, эта цена составит для наших производителей, для фермеров, около 22 тетри ($0,07), не меньше 22 тетри. Все те компании, которые подключатся к штабу закупок, который будет создан для распределения урожая яблок, получат это субсидирование в размере дополнительных 10 тетри и это очень важно для региона, поэтому тут нам нужна правильная и эффективная работа», — заявил Гахария.

По его словам, программа субсидирования закупки нестандартных яблок продлится до декабря 2020 года.