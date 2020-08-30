С 1 сентября в Грузии начнут следить за насильниками с помощью электронных браслетов

С 1 сентября 2020 года в Грузии начнут использовать электронные браслеты для контроля за лицами, обвиняемыми в семейном насилии и насилии в отношении женщин. Соответствующие поправки внесены в Уголовный кодекс Грузии, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.

Полицейские смогут обязать носить электронные браслеты граждан, на имя которых выписан ограничительный ордер и им запрещено приближаться к жертве судебным приказом.

Электронный надзор может быть установлен как при вынесении запретительного приказа, так и в любое другое время в течение срока его действия. При этом срок ношения браслета не может превышать срок действия ограничительного ордера.

В соответствии с законом, полицейские смогут осуществлять электронный надзор только в случае существования реальной угрозы повторения насилия со стороны обвиняемого. Оценивать соответствующие риски сотрудники МВД должны на основании специальной анкеты, составленной при опросе участников семейных конфликтов.

Кроме того, решение об использовании электронного браслета будет зависеть от того, нарушал ли в прошлом обвиняемый условия ограничительного или запретительного ордера. Также полицейские должны обратить внимание на то, был ли обвиняемый в прошлом уличен в совершении насилия и угроз, использовал ли он при этом оружие и другие обстоятельства.

С помощью электронного браслета сотрудники МВД будут следить, чтобы обвиняемый не приближался к локациям, которые указаны в судебном приказе. Если жертва и обвиняемый случайно приблизятся к друг другу в других местах, служба «112» может связаться с одним из них и потребовать покинуть территорию.

Невыполнение обязательств по электронному наблюдению или умышленное уклонение от него, будет считаться нарушением требований, предусмотренных ограничительным ордером, и может повлечь за собой уголовную ответственность.

Проект по внедрению системы электронного надзора осуществляется при активном участии и поддержке Евросоюза, а также организации «ООН-женщины».

На сегодняшний день ограничительный ордер – самая распространенная мера в Грузии для предотвращения семейного насилия. С 1 января по 30 июня в стране выдано более 5,3 тысячи ордеров. Из них 3,8 тысячи составлены на мужчин, а 761 – на женщин.