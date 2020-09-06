Гамкрелидзе: Случаи коронавируса в Гурии связаны с масштабной свадьбой

Некоторые из случаев коронавируса в Гурии связаны с масштабной свадьбой. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Грузия Online, сообщил журналистам руководитель Национального центра контроля заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе.

Он напомнил общественности, что собрания более 100 человек запрещены законом, и призвал всех воздерживаться от многолюдных собраний.

«У нас есть случаи в Гурии, вчера было три, и еще один добавился сегодня утром. В селе Квемо Бани Чохатаурского муниципалитета началось расширенное эпидисследование. Исследования также ведутся в Озургетском районе. Хочу заявить, эти случаи связаны с большой, широкомасштабной свадьбой. Мы призывали несколько раз, весь мир живет в условиях пандемий и эпидемии в Грузии. Законом запрещено собрание более 100 человек, это ни в коем случае нельзя, мы должны воздержаться, это особо повышенный риск, когда множество людей собирается без какой-либо защиты. Что может быть лучше большого количества свадеб в стране, рождения как можно большего числа детей, но, друзья, временно, пока мы живем в таких условиях, давайте воздерживаться от таких собраний, так как это одна из основных причин дальнейшего распространения инфекции.

Разговор об этом вопросе в соответствующих кругах был и вчера, и думаю, на это будет соответствующая реакция», - заявил Гамкрелидзе.

Для справки, в Грузии выявлено 29 новых случаев заражения коронавирусом и в общей сложности количество инфицированных выросло до 1650. Количество выздоровевших увеличилось на 8 и составляет 1310.