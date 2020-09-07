Амиран Гамкрелидзе: После восьмидневного карантина гражданам Грузии рекомендуется применять определенные ограничения

Грузия 7 сентября 2020 23:20 (UTC+04:00)
Амиран Гамкрелидзе: После восьмидневного карантина гражданам Грузии рекомендуется применять определенные ограничения

Глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе заявляет, что его рекомендация заключается в том, чтобы граждане применяли определенные ограничения после истечения восьмидневного карантина, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

Как отметил Амиран Гамкрелидзе, в случае введения ограничений граждане смогут более уверенно находится в обществе по окончании тестирования на двенадцатый день.

«Как врач, я рекомендую после восьмого дня карантина, чтобы человек был немного ограничен. После двенадцатого дня, когда состоится тестирование, он сможет более уверенно находиться в сообществе. Это не будет обязательством, это будет зависеть от сознательности человека, врач скажет ему, что лучше не обнимать ребенка или внука и быть так», - заявил Амиран Гамкрелидзе.

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