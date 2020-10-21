Йенс Столтенберг - Грузия и Украина - достойные партнеры НАТО

По словам Йенса Столтенберга, Грузия и Украина являются достойными партнерами НАТО. Об этом генеральный секретарь Североатлантического альянса заявил на пресс-конференции в Брюсселе, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

По его словам, эти две страны являются важными партнерами НАТО, потому что они участвуют в миссиях Альянса, а Черное море является стратегически важным регионом для НАТО.

«Партнерство очень важно для НАТО. Грузия и Украина - достойные партнеры Альянса. Сотрудничество с ними важно для НАТО по многим причинам. Оба государства участвуют в миссиях и операциях Альянса. В то же время Черноморский регион, стратегическое значение которого возросло, важен для НАТО. Поэтому работа с такими партнерами, как Грузия и Украина, ведение дискуссии с ними и выслушивание их мнения - важная часть стратегии НАТО до 2030 года», - заявил Йенс Столтенберг.

Пресс-конференция генсека НАТО была посвящена встрече министров обороны стран Альянса, которая намечена на 22-23 октября.