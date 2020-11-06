Минфин Грузии: Проект госбюджета на 2021 будет рассмотрен в парламенте в декабре

Министр финансов Иване Мачавариани выразил надежду, что в рассмотрении госбюджета на 2021 год в парламенте будет участвовать и оппозиция. Об этом глава ведомства заявил на брифинге в четверг, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Окончательный вариант госбюджета на будущий год должен поступить в парламент в ноябре, и он будет утвержден уже новым составом законодательного органа до конца года.

"Возможность детального рассмотрения проекта бюджета будет в декабре в парламенте, на котором, я надеюсь, наши оппоненты, или хотя бы ответственная часть из них, будут присутствовать", - заявил Мачавариани.

По его словам, структура бюджета 2021 года вновь построена на двух основных направлениях. Одним направлением по-прежнему остается помощь людям и сферам, пострадавшим в результате COVID-19. Второе направление - фискальные стимулирования экономики.

Мачавариани отметил, что в случае ослабления эпидситуации к концу 2020 года, в бюджете 2021 года было бы предусмотрено большее стимулирование экономики.

"Мы, как и все, надеялись, что следующий год будет посткризисным для всего мира и даст возможность поговорить о дальнейшем стимулировании экономики, но, к сожалению, как видите, так не произошло. Поэтому у нас будет практически такая же бюджетная философия, какая была в 2020 году, которая означает, что средства будут направлены на компенсации и облегчение того ущерба , который каждый день наносит COVID-19, и в то же время, продолжится процесс стимулирования экономики", - сообщил Мачавариани.