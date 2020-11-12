Амиран Гамкрелидзе заявляет, что объявление полного "локдауна" в Грузии на данном этапе не рассматривается
По словам главы Национального центра по контролю заболеваний Амирана Гамкрелидзе, в Грузии уже действует частичный «локдаун» и точечные ограничения, которые могут быть расширены в зависимости от эпидемситуации, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.
Однако, по словам Гамкрелидзе, объявление полного «локдауна» на данном этапе не рассматриваться.
«На Координационном совете озвучиваются рекомендации, который в порядке консенсуса принимает последующие решения. В стране действуют частичный «локдаун» и точечные ограничения, которые, по всей вероятности, в связи с эпидемической ситуацией, могут быть расширены, но на данном этапе полный «локдаун» не рассматривается», - заявил Гамкрелидзе.
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Амиран Гамкрелидзе заявляет, что объявление полного "локдауна" в Грузии на данном этапе не рассматривается
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