Главный эпидемиолог Грузии находится в самоизоляции после контакта с инфицированными

Главный эпидемиолог Грузии, глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе перешел в самоизоляцию, сообщает Общественного телевидения, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузия".

Гамкрелидзе перешел в самоизоляцию из-за контакта с инфицированными. В беседе с журналистами он подчеркнул, что это решение принято не из-за того, что коронавирус был обнаружен у директора Тбилисской инфекционной больницы Тенгиза Церцвадзе.

«Сегодня я перешел в самоизоляцию, но не в связи с господином Тенгизом. Вчера и позавчера у меня было много контактов с инфицированными, в основном, контакт был защищенный, однако я все-таким решил провести самомониторинг. Пока у меня нет никаких симптомов», — сказал Гамкрелидзе.