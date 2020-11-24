В Стамбуле открылась грузинская воскресная школа, сообщает министерство иностранных дел Грузии, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

Посол Грузии Георгий Джанджгава передал учащимся воскресной школы учебники, созданные министерством иностранных дел Грузии в рамках «Программы поддержки воскресных школ». Помимо этого, в рамках программы «Поддержка диаспорских инициатив», министерством было закуплено оборудование для работы воскресной школы.

Георгий Джанджгава и генеральный консул Грузии в Стамбуле Инга Киквадзе вместе с представителями грузинской диаспоры присутствовали на церковной службе в грузинской приходской церкви Святого Георгия. На литургии также присутствовал официальный представитель Всемирного Патриарха, генеральный секретарь Всемирного Патриархата архимандрит Иоаким Билис.

После завершения литургии, посол Грузии обратил внимание на то, какую важную роль играет грузинская диаспора для развития Грузии и создания положительного имиджа страны. Он также отметил, что отношение и сотрудничество с диаспорой - одно из главных направлений как правительства Грузии, так и министерства иностранных дел.