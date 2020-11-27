AirBaltic отменила все рейсы в Грузию до января

Грузия 27 ноября 2020 10:03 (UTC+04:00)
AirBaltic отменила все рейсы в Грузию до января

Латвийская авиакомпания AirBaltic отменила запланированные рейсы по направлению Тбилиси-Рига-Тбилиси до 31 декабря в связи с ухудшением эпидситуации в Грузии. Как передает Trend, об этом сообщили грузинским СМИ в Агентстве генеральных продаж авиакомпании (Discovery Travel AirBaltic GSA in Georgia).

Discovery Travel AirBaltic GSA in Georgia является генеральным торговым агентом авиакомпании с 1 марта 2012 года.

"Вчера мы получили решение авиакомпании о том, что рейсы приостановлены до 31 декабря включительно. В ноябре авиакомпания выполнила лишь два репатриационных полета 3 и 5 ноября. Что касается регулярных рейсов, компания отменила их в ноябре и планировала возобновить в декабре. Но теперь уже восстановление полетов запланировано 2 января", – сообщила сотрудник агентства.

Как отметили в представительстве латвийской авиакомпании, восстановит или нет AirBaltic регулярные полеты в январе, зависит от эпидситуации в Грузии.

По информации Агентства гражданской авиации Грузии, изменения есть и в расписании полетов авиакомпании Georgian Airways. Компания отменила рейс Тбилиси-Вена-Тбилиси, запланированные на 3, 10, 17 и 31 декабря. 4, 9 и 11 декабря отменен рейс в Берлин, а 4 и 11 декабря авиаперевозчик не полетит в Париж.

"На фоне резкого роста числа инфицированных коронавирусной инфекцией во всем мире, разные страны ежедневно вводят новые пограничные ограничения или дополнительные санитарные требования, что отражается на решении авиакомпаний о продолжении или возобновлении воздушного сообщения в том или ином направлении", – говорится в сообщении Агентства гражданской авиации.

Кроме того, до 19 декабря низкобюджетная авиакомпания Wizz Air отменила полеты по маршруту Рига-Кутаиси-Рига, обратившись в Агентство гражданской авиации с соответствующим заявлением. До 18 декабря отложен и рейс Дортмунд-Кутаиси-Дортмунд, а до 12 января 2021 года – рейс Вильнюс-Кутаиси-Вильнюс.

Причиной отмены регулярный авиарейсов Wizz Air назвала пограничные и санитарные ограничения, которые ввели Латвия, Германия и Литва из-за ухудшения эпидситуации в этих странах.

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